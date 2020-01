Tre film italiani in concorso alla Berlinale

Ospite speciale Matteo Garrone con il suo «Pinocchio» cui il Festival dedicherà uno “Special Gala”, mentre nelle sezioni collaterali della kermesse ci sarà Danilo Caputo con «Semina il vento», in cui si parla di Natura nella tormentata regione attorno a Taranto, così pervasa dalla vicenda dell’Ilva e immersa tra gli olivi secolari.

Chiara Bellosi esordisce nella sezione Generation 14 Plus con «Palazzo di giustizia», in cui l’amministrazione quotidiana di un tribunale diventa oggetto di una narrazione promettente. Molta attesa per il documentario «Faith» di Valentina Pedicini nella Berlin Critics’ Week, un viaggio interiore sulla scelte religiose monacali, esperienze estreme tra preghiere notturne e allenamenti massacranti.

Il film di apertura sarà «My Salinger Year» di Philippe Falardeau con Sigourney Weaver, Margaret Qualley e Douglas Booth, basato sul romanzo omonimo di Joanna Rakoff, edito da Neri Pozza. È il ritratto del piccolo mondo letterario di New York degli anni ’90 reso con lieve umorismo tra aspiranti poeti e agenti letterari.

C’è attesa per le altre opere in competizione, le pellicole dei maestri Philippe Garrel, Tsai Ming-Liang, Hong Sangsoo, per l’estro sempre originale di Benoît Delépine e Gustave Kervern e il Rithy Panh, autore di culto cambogiano.

Il titolo che porterà più stelle sul red carpet sicuramente sarà «The Roads Not Taken» di Sally Potter, per il quale arriveranno Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek e Laura Linney.