Tre generazioni nate dall'ingegno di talenti

Un percorso che si sviluppa attraverso le prime tre generazioni della vettura, nate dall'ingegno di talenti in molti casi visionari che si può fare anche attraverso gli oggetti simbolo del design italiano, esposti nell'area del Made of Italy che come Fiat 500, hanno sovvertito tutte le regole del progetto e ne hanno poi cambiato anche le percezioni. Nell'area dedicata alla storia, al pari di un classico diario dei ricordi, ma come sempre in versione multimediale, si possono esplorare tanti contenuti, attraverso interviste, spot, eventi e riconoscimenti vari, che hanno reso Fiat 500 un'autentica vettura star a livello internazionale. Non poteva mancare la più grande collezione di bozzetti, ma anche di immagini significative che raccontano al meglio l'evoluzione del design della 500 e quell'autentica avventura creativa che ha finito con dato vita alle tre diverse generazioni della piccola di casa Fiat.