Tre modalità per l'asta

Il Dm 32/2015 ha individuato tre modalità per lo svolgimento dell'asta telematica, che può essere sincrona, asincrona e mista. Nella vendita sincrona i rilanci sono formulati esclusivamente in via telematica nello stesso lasso di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti. Nella vendita asincrona, invece, i rilanci sono anch'essi formulati esclusivamente online, ma in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura. Infine c'è la vendita sincrona mista, con i rilanci che possono essere formulati nello stesso lasso di tempo sia in via telematica sia comparendo davanti al giudice o al referente della procedura.