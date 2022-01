Tre nomi per la guida di Telecom: la decisione del cda il 21 gennaio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Spencer Stuart è alle battute finali per selezionare una rosa di tre nomi per la guida di Telecom Italia, dove resta ancora da sostituire Luigi Gubitosi, che ha lasciato il board lo scorso 17 dicembre. Nella rosa ristretta ci sarà di certo Pietro Labriola, che come direttore generale (è stato nominato il 26 novembre, mantenendo per ora la carica di ad di Tim Brasil), sta lavorando al piano industriale. Gli altri due nomi sono ancora top secret, ma nelle settimane scorse erano circolati, tra gli altri...