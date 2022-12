Tre nuovi corsi in automazione meccatronica

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ultimo scatto in avanti l’Its Meccatronico del Lazio l’ha compiuto quest’anno, facendo partire in tre sedi diverse, inclusa quella “storica” di Pontecorvo, altrettanti corsi per specializzare in automazione e sistemi meccatronici circa 50 nuovi ragazzi, oltre ai 25 che frequentano il secondo anno. Le due nuove sedi di corso sono, una a Frosinone in Unindustria, dove è presente anche un laboratorio di energie rinnovabili, l’altra a Latina, nei locali messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina. La formula è sempre la stessa da tre anni: percorsi co-progettati con il mondo produttivo (circa 40 imprese sulle 56 realtà che oggi collaborano con la Fondazione guidata dall’imprenditore, e vice presidente di Confindustria per il Lavoro e le relazioni industriali, Maurizio Stirpe - si era partiti con 9 soci nel 2019), di 1.800 ore di formazione complessiva, di cui 700 direttamente “on the job”. La docenza proveniente dal lavoro sfiora il 70%. I risultati si sono visti, con un tasso di occupazione del 100%. Tutti i 23 neo diplomati del corso inaugurale sono stati assunti, e lo scorso luglio anche il secondo ciclo, 22 studenti, sono stati tutti inseriti nelle aziende del territorio, rappresentative di un po’ tutta la manifattura, Abb, Prima Sole Components,

Findus, Gruppo Icap/Star, Bitron, solo per citarne alcune.