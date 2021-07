«Tre piani» di Nanni Moretti, un carosello di emozioni duro e toccante

Drive My Car

In concorso è stato presentato anche il film giapponese «Drive My Car» di Ryusuke Hamaguchi, tratto da un racconto di Haruki Murakami. Protagonista è un attore e direttore teatrale, la cui moglie muore improvvisamente portando con sé un segreto: alcuni anni dopo, durante un viaggio di lavoro, l'uomo, non ancora ripresosi dalla perdita, si troverà a confrontarsi con una ragazza sul mistero attorno a quella scomparsa.Reduce da «Wheel of Fortune and Fantasy», presentato all'ultimo Festival di Berlino, Hamaguchi torna dietro la macchina da presa con una pellicola del tutto coerente col suo cinema precedente, composta da inquadrature semplici e incentrata soprattutto sulla parola e su come ogni azione possa influenzare le nostre esistenze.

Vetta assoluta della filmografia di Hamaguchi, «Drive My Car» è un prodotto scritto magnificamente, girato con grande cura e valorizzato dall'ottima prova degli interpreti.Fin dalla prima, elegantissima sequenza, il film dimostra la sua forza visiva, riesce a coinvolgere e toccare corde profondissime.Non solo tra i titoli più forti del concorso di Cannes, ma tra i migliori visti sul grande schermo negli ultimi tempi.

Del tutto inadeguato e ai limiti dell'impresentabile in un concorso di questo tipo è, invece, «Flag Day», nuovo lungometraggio di Sean Penn.Tratto dal libro di memorie «Flim-Flam Man: The True Story Of My Father’s Counterfeit Life» (2005) di Jennifer Vogel, racconta la vera storia di un rapporto complesso tra un padre e una figlia, interpretati da Sean Penn e dalla sua vera figlia Dylan.Nella figura del protagonista, un uomo dalla doppia vita che cerca di sopravvivere andando ben oltre i limiti imposti dalla legge, sta tutta la superficialità con cui Penn ha approcciato a questa operazione: la sua recitazione è sopra le righe, il personaggio scritto grossolanamente e, come se non bastasse, il film è girato male, tanto da non azzeccare mai i tempi di montaggio.Pessimo, anche se forse lievemente superiore al precedente di Sean Penn, «Il tuo ultimo sguardo», presentato (e accolto tra i fischi dalla stampa) sempre sulla Croisette nel 2016.