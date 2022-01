Tre presidenti da eleggere nell’Anno III della pandemia (in Italia, Francia e Brasile)

Fra Biden e Putin c'è stata invece una seconda telefonata di quasi un'ora la sera di giovedì 30 dicembre: Putin ha sottolineato che eventuali sanzioni americane ed europee «sarebbero un colossale errore», mentre Biden pretende una “de-escalation” delle truppe russe ai confini dell'Ucraina. Il Cremlino ha comunque parlato di «clima positivo» e i canali diplomatici rimangono aperti a più livelli. Americani e russi si ritroveranno a Ginevra il 10 gennaio (primo giorno feriale dopo le festività del Natale ortodosso) per un incontro bilaterale, dove si parlerà anche dei negoziati in corso con l’Iran sul nucleare; due giorni dopo a Bruxelles per il Consiglio Nato-Russia e infine il 13 gennaio a Vienna per la riunione dell'Osce, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (di cui fa parte anche l'Ucraina).



Beijing 2022 Olimpiadi inverbali. Reuters/Thomas Peter

Olimpiadi invernali a Pechino e mondiali di calcio in Qatar

I due principali appuntamenti sportivi dell'anno sono le Olimpiadi invernali di Pechino dal 4 al 20 febbraio (con l'annunciato boicottaggio Usa, ma solo “diplomatico” e non degli atleti) e i Mondiali di calcio in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre, preceduti per l’Italia dai “play off” il 24 e 29 marzo per potervi partecipare.

Tra gli anniversari del passato, che aiutano a capire meglio anche il nostro presente, ricorre quest'anno il centenario della “marcia su Roma” dei fascisti - 28 ottobre 1922 - quando Vittorio Emanuele III rifiutò di firmare il decreto di stato d'assedio del governo Facta e affidò l'incarico di formare il nuovo governo a Mussolini, che nella notte tra il 29 e il 30 ottobre, con in tasca il telegramma del re, partì da Milano in treno, varcando il Rubicone in vagone letto, per arrivare la mattina dopo alla stazione di Roma.

Cinquant'anni fa, nel febbraio 1972, il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon compie nella Cina di Mao una storica visita, preparata segretamente nei mesi precedenti dal suo consigliere per la Sicurezza nazionale Henry Kissinger. Le riprese della televisione portano anche nelle nostre case la diversa “qualità della vita” a Pechino e nelle città cinesi, con migliaia di biciclette nelle strade al posto delle automobili. In maggio invece Nixon si reca a Mosca per firmare con Breznev il trattato Usa-Urss sulla limitazione delle armi nucleari strategiche (Salt-1).

Monumento dell’indipendenza, nel Parco dell’Indipendenza a San Paolo, in Brasile. (Yasuyoshi Chiba/Afp/GettyImages)

La cronologia degli anniversari

200 anni fa