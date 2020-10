Tre prodotti, tre fasce di prezzo: test dell’olio-latte detergente per il viso L’olio per detergere la pelle del viso da make-up e impurità che, emulsionato con acqua, si trasforma in un latte leggero di Annalisa Betti

Che cos'è: un olio per detergere la pelle del viso da make-up e impurità, con una texture particolare: emulsionato con acqua, si trasforma in un latte leggero che si sciacqua facilmente e porta via con sé tutto ciò che impedisce all'epidermide di respirare, ma senza intaccarne l'equilibrio idrolipidico. Il vantaggio dell'olio è infatti di pulire la pelle per affinità, senza l'utilizzo di agenti schiumogeni che possono essere aggressivi per chi è particolarmente sensibile. Il risciacquo regala poi freschezza e la sensazione di ‘pelle pulita'.



Come si usa: si applica sulla pelle umida o asciutta, si massaggia con i polpastrelli per inglobare tutte le impurità, poi si emulsiona con un po' d'acqua inumidendo la punta delle dita, infine si sciacqua. Chi ha la pelle normale o mista, sentirà una sensazione di morbidezza che renderà superflua l'applicazione di una formula idratante. Mi raccomando, però: la mattina usate sempre un trattamento con SPF di almeno 20, anche se il cielo è coperto.

Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Denominatore comune della nostra selezione, oltre alla texture, la capacità di pulire a fondo l'epidermide lasciando una piacevole sensazione di morbidezza, ma senza alcuna sensazione di pesantezza o residui oleosi. Tutti sono ricchi di oli vegetali. Inoltre, sono praticamente privi di profumazione.

Cleanse & Calm - Transforming Oil to Milk Cleanser di Avon contiene olio di canapa sativa che svolge un'azione lenitiva e antiossidante. Deterge la pelle da trucco e impurità, lasciandola liscia, fresca e luminosa. La texture è più liquida rispetto agli altri due: è molto leggero, perciò si può usare anche la mattina per eliminare i residui della crema notte (6 euro per 125 ml, online su www.avon.it o tramite consulente).

Oliolatte Puro di Neudren ha un'alta percentuale di olio di mandorle dolci, germe di grano e semi di canapa, oltre a omega 3, omega 6 e vitamina E: una formula che lo rende particolarmente adatto a pelli non più giovani oppure tendenzialmente aride o disidratate, per la sua azione antiossidante e nutriente. Piacevolmente denso, ne basta una piccola quantità per rimuovere anche il make-up waterproof, anche dagli occhi (euro 16,90 per 50 ml qui https://www.neudren.swiss/product/neudren-oliolatte-puro/ e su Amazon).