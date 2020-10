Tre proposte efficaci per la rigenerazione urbana

Oggi il sistema più pratico a disposizione dello sviluppatore per recuperare l’Iva sui costi di bonifica/progettazione/costruzione è trasferirla tale e quale sul prezzo di locazione o vendita dell’immobile, caricandone quindi il peso sull’utilizzatore finale. Il rimedio, come avviene in altri Paesi, consiste nel consentire al conduttore di detrarre dai propri redditi l’Iva pagata sul canone di locazione, a fronte di un contratto per unità abitative in complessi immobiliari specificamente destinati alla locazione.

Modifica della Legge Tognoli

Oggi le nuove costruzioni hanno l’obbligo di riservare spazi per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadro per ogni dieci metri cubi. Tale norma era del tutto condivisibile ai tempi della sua promulgazione (1989), ma risulta obsoleta, in particolare nelle grandi città, visto il calo della mobilità privata in favore della mobilità dolce e dei servizi di sharing. Il rimedio consiste nella facoltà per lo sviluppatore di monetizzare la costruzione di tali parcheggi, in favore di progetti di interesse pubblico (la ristrutturazione di edifici scolastici e ospedalieri, la riqualificazione di campi sportivi, parchi giochi, ecc.).

Procedura urbanistico-amministrativa straordinaria

I progetti di rigenerazione urbana vanno spesso incontro a rallentamenti, soprattutto nella fase dell’iter autorizzativo, disincentivando gli investimenti. Le cause sono molteplici: l’enorme mole di pareri che il progetto deve recepire, la numerosità degli enti coinvolti, il potere di veto esercitato in modo strumentale da comitati spontanei, il retaggio culturale medievale di molte pubbliche amministrazioni che – senza considerare la valenza pubblica dei progetti – si ergono spesso a controllori arcigni o addirittura a “pubblici ministeri”. La proposta consiste nell'istituzione di una struttura pubblica straordinaria ad hoc (sul modello di Expo) che diventi l’unico interlocutore tra sviluppatore e sfera pubblica, con l’obiettivo di snellire e accelerare il processo autorizzativo, laddove i progetti prevedano opere di interesse pubblico (restituzione di aree dismesse, spazi verdi, servizi pubblici, residenziale in locazione, ecc.)