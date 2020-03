Tre proposte per la Giustizia

Ma non basta certo un suggerimento, occorre una chiara previsione di obbligo di ricorrere ad un mezzo tecnicamente banale, al quale si sta ricorrendo su larghissima scala, milioni di italiani, a tutti i livelli, dall'istruzione pubblica e privata, ai professionisti, ai trainer sportivi e così via.

Sarebbe peraltro un modo per far compiere un importante passo avanti al processo telematico, garantendo possibilità di intervento in remoto che potrebbero essere assai utili anche terminata l'emergenza: è efficiente che un avvocato di Roma debba recarsi fisicamente a Catanzaro per un'udienza se tale udienza è gestibile per via telematica? Per poi magari trovarsi dinanzi ad un rinvio d'ufficio una volta arrivato in aula? L'esempio non è casuale ma tratto da una esperienza vissuta, come credo sia capitato a quasi tutti i miei colleghi.

La seconda proposta è recuperare il terreno perduto, almeno in parte, in estate, abrogando le ferie estive per l'anno in corso e consentendo un recupero almeno parziale dei ritardi accumulati a causa del blocco attuale. Noi avvocati abbiamo l'obbligo di garantire questa disponibilità e così a mio avviso anche i giudici, ricordando che la Giustizia è innanzi tutto, come premesso, un servizio essenziale per i cittadini.

Da ultimo, noto che i magistrati più coscienziosi stanno approfittando di questo momento per gestire lavoro pregresso accumulato, scrivendo sentenze, sciogliendo riserve. Questo però è oggi rimesso alla buona volontà dei singoli magistrati o dei singoli distretti, quando a mio avviso dovrebbero essere impartite direttive chiare e valide per tutti gli organi giurisdizionali del Paese. Di nuovo, ciò consentirebbe quantomeno di limitare i danni e, in questo drammatico momento, non sarebbe poco.

*Stefano Previti, Studio Previti Associazione Professionale