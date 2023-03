Tre proposte per sviluppare le competenze 4.0 e rilanciare il Made in Italy

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ingresso delle tecnologie digitali in ambito produttivo rappresenta oggi una vera e propria rivoluzione, che può presentare numerose opportunità di leadership internazionale per l’Italia e per le sue aziende, in particolare per quanto riguarda i comparti manifatturiero e agricolo. Il nostro Paese è infatti una delle principali potenze manifatturiere nel mondo: il settore contribuisce alla generazione del 16,4% del valore aggiunto italiano, con circa 245 miliardi di euro registrati nel 2020. L’Italia è sesta al mondo e seconda in Europa, dopo la Germania, per surplus commerciale manifatturiero, che ammonta a 113 miliardi di dollari. Per quanto riguarda l’agricoltura, attualmente, con 36,4 miliardi di euro, siamo il secondo Paese UE per valore aggiunto del settore agricolo, subito dopo la Francia.

Tuttavia, per essere competitive in mercati sempre più dinamici ed essere pronte ad affrontare le principali sfide globali garantendo una sempre maggiore inclusione economica e sociale, le imprese del Made in Italy hanno bisogno di inserirsi in questa rivoluzione “digitale” in maniera adeguata. Quello che manca, al momento, sono le competenze.

Manifattura e agricoltura 4.0, mancano le competenze

L’Intelligent Manufacturing sta assumendo un’importanza crescente nel settore industriale italiano, soprattutto per quanto riguarda robotica industriale, intelligenza artificiale, Internet of Things e Cloud e High Performance Computing, ma per coglierne appieno le potenzialità sono fondamentali figure professionali altamente specializzate nelle tecnologie abilitanti.

Come riporta il recente studio “Verso un New Deal delle Competenze in ambito agricolo e industriale” di The European House - Ambrosetti e Philip Morris Italia, per il 58% delle imprese la carenza di competenze interne è il principale ostacolo allo sviluppo della manifattura intelligente: si ricercano soprattutto competenze ICT avanzate, di AI e Machine learning, Data Science e Project management, ma anche soft, come multidisciplinarietà e imprenditorialità. Più nello specifico, l’87% delle aziende necessita di figure dotate di competenze informatiche e il 49% di competenze di project management.