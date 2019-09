Tre punti fermi per rafforzare il fashion pact di Claudio Marenzi

Il Fashion Pact ha avuto il merito di riportare all’attenzione il ruolo che la moda e il lusso possono e devono rivestire all’interno dei grandi temi umani.

Certamente il merito dovrà essere però, e ce lo auguriamo, anche quello di generare risposte ed effetti reali, oltre che efficaci, e non quello di restare l’ennesima dichiarazione di intenti mediaticamente rilevante ma incapace di andare oltre, nel tempo e nei risultati. Troppo spesso abbiamo visto, anche nel nostro settore, svariate iniziative che nel concreto non hanno generato nulla oltre a un buon intrattenimento estemporaneo, se non addirittura far passare per sostenibili attività che di fatto non lo sono affatto.

La sostenibilità non deve restare una parola, una scusa o, peggio, una occasione per fare green washing. Cambiamo il modo di agire. Facciamo in modo che venga implementata su larga scala. Soprattutto, facciamo in modo che almeno la parola venga percepita con l’annesso concetto e mondo che racchiude.

Il Fashion Pact deve funzionare consapevoli e senza farci illusioni che questo sia un percorso semplice, almeno per tre ordini di ragioni.

Il primo: la sostenibilità ha un costo economico, e ciascuna impresa deve esserne ben conscia. E deve esserne ben conscio il consumatore finale che va istruito, educato ed erudito su cosa comporta il processo per essere sostenibili, perché, per forza e in misure differenti, egli stesso sarà parte dell’iter di ripartizione dei costi green.