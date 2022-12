Tre racconti di Pier Paolo Pasolini

Nell'anno in cui si ricordano i 100 anni dalla sua nascita, Roma rievoca uno dei suoi intellettuali-simbolo, Pier Paolo Pasolini, con la mostra diffusa “Tutto è santo” in tre musei della città: il Palaexpo, le Gallerie Nazionali di Arte Antica e il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Nella prima sede (fino al 23 febbraio 2023) viene esplorato “Il corpo poetico”, oltre 700 pezzi originali come fotografie, giornali, libri, riviste, articoli, costumi di scena. Alle Gallerie di Palazzo Barberini è indagato invece “Il corpo veggente” (fino al 12 febbraio), il ruolo determinante dell'ispirazione della tradizione artistica nel cinema e nell'immaginario figurativo pasoliniano, dai Primitivi al Barocco, dall'arcaismo ieratico dei pittori giotteschi al realismo sovversivo di Caravaggio. Infine, al Maxxi (fino al 12 marzo), “Il corpo politico”, l'interpretazione dell'impegno politico di Pasolini da parte di artisti contemporanei, con opere in dialogo con oltre 200 documenti - tra foto e testi - legati all'ultima fase della carriera di Pasolini, in particolare il 1975, anno della sua morte

