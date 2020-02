Tre ragazze dal liceo artistico di Padova alla copertina di Nature Astronomy

Oggi come oggi l'approccio che si usa è quello di osservare i fenomeni in tutte le lunghezze d'onda possibili, captarne cioè l'immagine ottica, i raggi gamma emessi, l'ultravioletto, le emissioni radio.

Certo si poteva fare un disegno qualunque, ben fatto, ma Emily Ampezzi, Beatrice Del Piccolo e Chiara Schiavo, seguite anche dalla loro insegnante di Liceo, Daria Mauri, hanno voluto mettersi in gioco e nelle 40 ore a disposizione si sono messe d’impegno.

«Abbiamo fatto degli incontri in cui abbiamo spiegato loro il fenomeno e le osservazioni finora fatte, cercando di mettere a fuoco i temi salienti per una rappresentazione di questo fenomeno che stiamo studiando in tutto il mondo», dice Elena Prandini.

La docente Elisa Prandini

Le ragazze si sono impegnate a fondo trovando soluzioni originali per rendere al meglio i concetti e le misure in gioco. Non si tratta insomma di fantasia, ma di scienza resa al pubblico grazie all'arte. Ad esempio per rendere le stelle sono stati fotografati a parte dei chiodi resi poi al negativo, che appaiono quindi come punti luminosi esattamente come le stelle che vediamo con gli occhi la notte.

I vari colori dell'imponente getto che parte dal centro sono strettamente legati alla lunghezza d'onda della radiazione in quel punto, per una resa al tempo stesso fedele e spettacolare. Ogni colore insomma rappresenta un diverso aspetto del complesso fenomeno. Le ragazze hanno avuto libertà massima di espressione entro i limiti di una resa scientifica dell'immagine.