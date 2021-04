Tre sfide per progettare infrastrutture e città del dopo pandemia

4' di lettura

Il settore delle infrastrutture è sulla soglia di una profonda trasformazione. Sebbene ancora cruciale per la crescita dell’economia e per il benessere delle persone, il settore è tradizionalmente molto frammentato e, anche per questo motivo, si è dimostrato più lento di altri a raccogliere le opportunità dell’innovazione. Gli stravolgimenti causati dalla pandemia e la conseguente spinta verso la sostenibilità e la digitalizzazione, tuttavia, lo stanno spingendo a evolvere verso un nuovo modello, meno concentrato sulla creazione del “prodotto” – ossia la costruzione “pura” –, in favore di un sistema più olistico, disegnato sulla base delle esigenze e delle preferenze, sempre più sofisticate, non solo dei clienti, ma anche degli utenti finali, come strumento di efficienza e di redditività di lungo periodo.

Chi progetta e realizza infrastrutture, oggi, non può non chiedersi come queste si integreranno con il patrimonio esistente e con l’ambiente in cui si inseriscono. Una grande mole di dati può essere sfruttata nella fase di progettazione e utilizzo. Le nuove tecnologie consentono di analizzare virtualmente e fare una stima degli impatti ambientali ed energetici delle infrastrutture, reagendo ai cambiamenti operativi e dando seguito a scenari di risoluzione autonoma. La costruzione off-site può incrementare l’efficienza e ridurre costi, tempi e impatto ambientale delle strutture. Il riciclo dei rifiuti, la demolizione selettiva e il riutilizzo di materiali possono essere il presupposto fondamentale, in particolare, per l’innovazione degli ambienti urbani.

Sono tre le grandi sfide che il settore ha di fronte. Innanzitutto, una nuova nozione di sostenibilità, particolarmente impegnativa per un comparto che in Europa è responsabile del 36% delle emissioni totali, del 40% del consumo di energia, del 50% dell’estrazione di materie prime e del 21% del consumo di acqua. Il cambiamento dovrà coinvolgere tutte le fasi del processo di realizzazione di un’opera, che va disegnata pensando sia all’utilizzo che alla manutenzione e allo smaltimento. Particolare attenzione va posta alla fase di realizzazione: dall’acquisto delle materie prime alle lavorazioni, al consumo di energia fino alla gestione degli scarti e all’uso, recupero e riuso dei materiali secondo i princìpi dell’economia circolare.

La seconda sfida è posta dalla digitalizzazione, per un più efficace utilizzo delle nuove tecnologie e delle informazioni elaborate a partire dai dati raccolti attraverso sensori, droni, satelliti o sistemi di Internet of things, trasformati per mezzo di algoritmi e applicazioni di intelligenza artificiale in informazioni e, potenzialmente, in conoscenza condivisa. Su questo fronte si prospetta un vero e proprio cambio di paradigma, a partire dall’utilizzo delle tecnologie Bim (Building information modeling) che consentono analisi significative incrociando dati storici, l’input degli stakeholder e dati ambientali, fino a giungere alle tecnologie di digital twin che, replicando digitalmente un’infrastruttura, forniscono strumenti avanzati di supporto al processo decisionale e all’analisi di criticità e peculiarità di un’opera.

La terza sfida, la più cruciale, è tuttavia quella della collaborazione. Il settore delle infrastrutture è parcellizzato in silos, ciascuno specializzato in una fase della sequenza complessa che va dai diversi livelli di progettazione, all’esecuzione, al collaudo e utilizzo, fino alla raccolta e all’elaborazione dei dati. Per raggiungere obiettivi prioritari di recupero di produttività e di miglioramento dei servizi, queste fasi devono invece essere messe in condivisione attraverso piattaforme uniche, superando le tensioni oggi insite all’interno del sistema. Si otterrebbe così un migliore allineamento tra disegno, progetto, realizzazione, fruibilità e gestione, con al centro l’utente finale, finora non valorizzato nel rapporto bilaterale tra fornitori e committenza.