Tre sportive elettriche nel piano di sviluppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il rilancio del brand Alpine è un progetto a lungo termine, basato sulla realizzazione di modelli sportivi 100% elettrici equipaggiati con tecnologie derivate dalla F.1. Dopo avere inglobato le diverse divisioni sportive del gruppo Renault tra cui Alpine Cars, Renault Sport Cars, nel quale lavorano circa 300 esperti che hanno portato alla realizzazione di modelli storici come la R5 Turbo, la Clio V6 e la Alpine A110 e il Renault Sport Racing è stato creato un team di 1.200 specialisti del motorsport.

La gamma 100% elettrica di Apline sarà composta da inediti modelli: una compatta sportiva basata sulla piattaforma CMF-B EV, un crossover sportivo di taglia medio basato su CMF-EV e l’erede dell’A110.

Loading...

Quest’ultima verrà sviluppata in collaborazione coi cinesi di Geely che metteranno a disposizione le competenze attribuite allo storico marchio Lotus che ha da poco lanciato il primo suv elettrico Eletre e con cui il Gruppo Renault grazie agli accordi sottoscritti con Geely ha stretto unprotocollo d’intesa sia per lo studio che anche per la fattibilità di tutte le future collaborazioni in fatto di modelli a propulsione a batteria.