Tre start up al femminile da tener d’occhio

Nutrire pesci, polli e maiali con larve di insetto è una buona mossa sotto vari punti di vista. Costituisce una valida alternativa alla soia, soggetta a continue fluttuazioni di prezzo. Inoltre le larve sono un alimento naturale per questo tipo di animali, e secondo vari studi giovano al loro benessere.

«Ho iniziato con un impianto pilota, un container in un mio garage» spiega Marcolla. «Verso metà marzo dovrebbe essere pronto il capannone di circa 120 metri quadri che mi consentirà un output più adeguato. Prevedo un fatturato di circa 70mila euro per quest’anno». Le larve di mosca soldato nero interessano a chi produce mangimistica per pesci, suini e pollame, così come agli allevatori, specie del NordEst.

Altra startup a guida e maggioranza femminile presente al Validation Day è ONEBra, che realizza coppe personalizzate, stampate in 3D, da inserire in reggiseni pensati per donne con asimmetrie dei seni, principalmente a causa di un intervento di mastectomia. La ceo e fondatrice, Sofia Santi, ha un dottorato in Ingegneria dei materiali. Coordina l’attività scientifica e, insieme alla collega Silvia Chiera, anche lei con un PhD in ingegneria dei materiali, si occupa della produzione delle coppe.

La genesi di ONEBra è collegata a una vicenda personale. «Quando mia mamma ha subito una mastectomia ho scoperto un problema molto reale e piuttosto diffuso» racconta Santi. Ora la startup sta validando il prodotto e sviluppando la app che «consente alla donna di effettuare la scansione del proprio seno. Noi riceviamo la scansione, elaboriamo il file e produciamo la coppa. Usiamo il poliuretano termoplastico adattato per il contatto con la pelle, morbido e traspirante». Il costo della coppa è di circa 80 euro, 118 con il reggiseno da associare, realizzato da un’azienda di Carpi. L’orizzonte per ora è B2C, ma si valuta anche il B2B.

Anche Yore, la startup vincitrice del primo premio alla Trentino Startup Valley, è guidata da una donna, la riminese Elisa Moretti, al quinto anno di Biotecnologie all’università di Trento. «Tutto è cominciato circa due anni fa, quando mi sono iscritta alla School of Innovation dell’Università di Trento» spiega. «Mi è stato chiesto di pensare a delle idee in ambito biotecnologico che potessero diventare un business. Io ho sempre avuto il desiderio di tatuarmi, ma l’idea di avere un disegno permanente sul corpo mi generava un po’ d’ansia, così ho deciso di cercare una soluzione veramente efficace per rimuovere i tatuaggi».