Tre vie d’uscita per superare la crisi: così il professionista evita il fallimento

Le tre chance

Con l’accordo di composizione della crisi, il debitore propone ai creditori un progetto contenente termini e condizioni di pagamento, totale o parziale, della loro posizione. L’accordo è raggiunto se risultano favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito. La legge lascia libero il debitore di riempire la proposta di qualunque contenuto possibile: dalla semplice dilazione dei pagamenti alla cessione dei crediti (esistenti o futuri), a forme miste o più elaborate, mediante pure l’apporto di risorse economiche di terzi.

Con la procedura di liquidazione del patrimonio, invece, il debitore procede alla vendita di taluni suoi beni, in precedenza individuati, destinando il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

Con il piano del consumatore, il professionista che non ha contratto debiti in relazione alla propria attività, e che si trova, dunque, in una situazione di crisi dovuta al soddisfacimento di necessità personali, può presentare ai creditori un progetto con indicazione delle modalità e dei tempi di soddisfacimento, totale o parziale, del loro credito. Anche in relazione al piano del consumatore, accedere alla procedura significa, dunque, proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti riempito del contenuto più vario, ma a differenza dell’accordo di composizione della crisi, il piano non necessita del parere favorevole dei creditori ma della sola omologazione del tribunale.

Gli Occ

Il debitore non è solo nella redazione della proposta, ma è assistito dagli Organismi di composizione della crisi, organismi imparziali - costituiti presso le Camere di commercio o altri enti pubblici e privati - che seguono il soggetto in crisi dalla stesura del piano fino alla sua approvazione ed esecuzione. L’Occ, infatti, valuta la convenienza del piano e certifica la completezza e l’attendibilità di tutti i documenti. Con il benestare dell’organismo, il debitore rivolge poi al tribunale la domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento. Il tribunale, verificato che il debitore non sia assoggettabile ad altre procedure concorsuali e non abbia già fatto ricorso a procedure di sovraindebitamento nei cinque anni precedenti, emette il provvedimento di apertura del procedimento, indicando tutti i passaggi sino alla chiusura della procedura di risanamento.