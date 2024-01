Willis Gibson, 13 anni, batte Tetris: ecco come ha fatto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il noto videogioco Tetris ha trovato il suo degno avversario nel tredicenne dell’Oklhoma Willis Gibson, che è diventato il primo giocatore a “battere” ufficialmente la versione originale del gioco per Nintendo, rompendola. Tecnicamente, Willis - alias “scuti blu” nel mondo dei videogiochi - è arrivato a quella che i giocatori chiamano “schermata di eliminazione”, un punto in cui il codice di Tetris si blocca, mandando in crash il gioco. A chi pensa che solo i punteggi più alti contino, questa potrebbe non sembrare una grande vittoria, ma è un risultato molto ambito nel mondo dei videogiochi, dove i record comportano la necessità di spingere l’hardware e il software ai loro limiti. E oltre.

Le congratulazioni del CEO di Tetris

Si tratta di un risultato molto importante anche per i giocatori di Tetris, che molti hanno considerato a lungo il videogioco imbattibile. Questo è dovuto in parte al fatto che il gioco non ha un finale programmato; le forme di quattro blocchi continuano a cadere, non importa quanto si sia bravi a impilarle in file che scompaiono. I migliori giocatori hanno continuato a trovare il modo di estendere le loro strisce vincenti rimanendo “in gioco” per raggiungere livelli sempre più alti, ma alla fine il il videogioco li ha battuti tutti. Almeno fino al 21 dicembre scorso, quando il tedicenne Willis non è riuscito a far scattare una schermata di eliminazione al livello 157, cosa che il mondo dei videogiochi considera l’equivalente di battere il gioco elettronico: qualcosa che va nella direzione di spingere il software oltre i propri limiti.

I produttori di Tetris sono d’accordo. “Congratulazioni a “scuti blu” per aver raggiunto questo straordinario risultato, un’impresa che sfida tutti i limiti preconcetti di questo leggendario gioco”, ha dichiarato Maya Rogers, CEO di Tetris, in un comunicato. Rogers ha sottolineato che quest’anno Tetris celebrerà il suo 40° anniversario e ha definito la vittoria di Willis un “risultato monumentale”.

La tecnica di gioco dell’“hypertapping”

La strada è stata molto lunga. All’inizio, “le persone della scena di Tetris non sapevano nemmeno come raggiungere i livelli più alti”, ha spiegato David Macdonald, uno YouTuber che da anni segue l’industria del gioco. “Erano semplicemente bloccati agli anni 20 e 30 perché non conoscevano le tecniche per andare oltre”. Il livello 29 ha rappresentato un ostacolo particolarmente duro perché i blocchi hanno iniziato a cadere più rapidamente di quanto il controller del gioco potesse rispondere.

Alla fine i giocatori hanno trovato il modo di progredire, come ha raccontato Macdonald in un video dedicato alla vittoria di Willis. Nel 2011, un giocatore è arrivato al livello 30 utilizzando una tecnica chiamata “hypertapping”, che consiste nel far vibrare ritmicamente le dita per muovere il controller di gioco più velocemente della velocità integrata nel gioco. Questa tecnica ha portato i giocatori al livello 35 entro il 2018.