Treedom, Giorgio Chiellini e Nico Rosberg investono nell’aumento di capitale

Giorgio Chiellini e Nico Rosberg investono in Treedom, il primo sito al mondo per piantare alberi a distanza in progetti di sostenibilità ambientale e sociale. L’ingresso è avvenuto in occasione di un aumento di capitale da 10 milioni a cui hanno preso parte una serie di investitori, tra cui il già campione del mondo di formula 1 e il capitano della nazionale italiana di calcio. Tra questi vi sono la holding Exor N.V., DVR Capital e la piattaforma globale Ourcrowd, oltre a Luigi de Vecchi, Andrea Guerra, Giovanni Moratti, Allegra e Alessia Antinori, Pietro Valsecchi. I nuovi soci completano il recente investimento di 3 milioni da parte di Banca Generali tramite il suo fondo 8A+ Real Innovation.

L'azienda fiorentina punta ora a consolidarsi sul mercato europeo, sviluppando ulteriormente la piattaforma digitale e inaugurando nuovi progetti di piantumazione nel mondo. Dopo la sede in Germania, Treedom ha da poco inaugurato quella di Londra e nei prossimi mesi aprirà a Parigi e Amsterdam.

«Questa idea di business sociale combinata con l'assoluta trasparenza credo sia vincente” ha detto il campione di Formula 1, aggiungendo: «L’approccio di Treedom mi ha convinto fin dall’inizio, perché anch’io credo che si debbano offrire alle comunità locali opportunità attraverso la sostenibilità. Solo in questo modo si può realizzare un cambiamento duraturo».

«Quando, qualche mese fa, Nico Rosberg ci ha contattato – ha spiegato Federico Garcea, ceo di Treedom - siamo stati felicissimi. Certo, lo conosciamo come idolo dello sport, ma soprattutto ci hanno colpito la sua consapevolezza in materia di sostenibilità e le sue lungimiranti decisioni di investimento. Quando ci siamo incontrati a Berlino per suggellare la partnership, ho detto a Nico immagina l’impatto che potremmo avere se ogni persona o azienda in Europa regalasse un albero anche solo una volta all’anno. Questa è la nostra visione condivisa, rendere il mondo più verde un albero alla volta».