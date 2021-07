Tregua-BTp: così in sei mesi il Tesoro risparmia un miliardo

4' di lettura

Non sono stati certo mesi privi di tensione quelli appena alle spalle, ma la prima metà di questo 2021 non può che chiudersi con un bilancio favorevole per il Tesoro italiano, che quindi è in grado di guardare con ottimismo all’opera di rifinanziamento del debito pubblico da completare nella restante parte dell’anno. Sul mercato primario è stato infatti piazzato un ammontare lordo di titoli a media-lunga scadenza pari a 196 miliardi di euro (189 miliardi al netto di concambi e buyback): oltre la ...