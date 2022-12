Tregua fiscale / Stralcio cartelle fino a mille euro. Contanti, il tetto sale a 5mila euro

Per chiudere i conti con il fisco ci sono due strade: quella dello stralcio dei carichi affidati all’agente della riscossione fino al 2015 e con importi fino a mille euro; per le cartelle superiori a questo importo invece scatta la possibilità di rottamare il debito pagando l’imposta dovuta e una sanzione ultra ridotta del 5 per cento. Pagamento che potrà essere effettuato in unica soluzione o diluito in cinque anni. Non passa dunque anche l’ipotesi dello stralcio delle cartelle tra mille e 3mila euro con il pagamento del solo 50% delle imposte dovute e una sanzione ridotta.

Tra le altre misure c’è anche la revisione al rialzo del tetto al contante: dal prossimo primo gennaio il tetto sale infatti da 2mila a 5mila euro.