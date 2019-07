Trekking, bici, sci e...immersioni

2' di lettura

La Valle del Sinni (e con essa Lauria) è incastonata in uno luoghi più pittoreschi dell’Appennino Meridionale, tra il Parco Nazionale del Pollino, il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese e il massiccio del Sirino con monte Papa (2500 metri), per gran parte dell’anno innevata e meta di escursionisti o semplici appassionati dell’alta montagna in ogni stagione. Senza dimenticare il Monte Serra La Spina, dalla forma aguzza, alla cui base giace la bellissima conca del laghetto Rotonda, un vero e proprio bacino lacustre, di origine carsica, sullo spartiacque del bacino del Noce. Proprio ai piedi del Monte La Spina, peraltro, sorge l’invaso artificiale Cogliandrino che, insieme al laghetto Rotonda, costituisce un “continuum” ambientale con il bosco Canicella, punto di congiunzione tra il Parco Nazionale del Pollino e dell’Appennino Lucano, ma soprattutto tappa obbligata per gli amanti dei funghi.

Il Monte Sirino significa sci alpino e di fondo (per la presenza del comprensorio in cui ricadono le stazioni di Lago Laudemio e Conserva di Lauria) ma anche nordic walking e passeggiate sia d’inverno che d’estate. Incantevole è anche la cornice del Parco Nazionale del Pollino dove praticare brevi passeggiate a piedi o in bicicletta, ma anche escursioni e trekking, oltre a rafting e parapendio. Il tutto in un ambiente naturale straordinario con varie specie faunistiche protette tra cui lupo appenninico, scoiattoli, lontre, picchi e gufi reali, aquile, falchi pellegrini e gheppi .

Infine il mare, dove la splendida spiaggia di Maratea è soltanto un esempio delle opportunità offerte da questa zona. Con i suoi 32 chilometri di estensione la costa marateota ha un fascino particolare: è una location perfetta per chi vuole rilassarsi in spiaggia, per chi punta a fare immersioni o pesca subacquea in fondali limpidi e profondi e per chi ama “nascondersi” in grotte marine o piccole insenature.