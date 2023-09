Trekking tra Cala Violina e Punta Ala

Si chiama Cala Violina ed è la gemma bucolica e marina della Riserva naturale delle Bandite di Scarlino. Spiaggia a numero limitato di accessi giornalieri proprio per non deturparne l'ecosistema, presenta il fenomeno della musicalità della sua sabbia che provoca un suono gradevole all'udito per mezzo del suo calpestio. Anche le dirimpettaie Cala Martina e Punta Le Canne possono tuttora regalare bagni incorniciati dai boschi, passeggiate a cavallo nei saliscendi da calpestare per raggiungerle. Dal Castello di Punta Ala, l'estremità resa leggendaria anche dalla figura dell'aviatore Italo Balbo, si può salire in alto sino a prendere uno stretto sentiero panoramico che si spinge e stringe toccando lo strapiombo: un’antica panchina in ferro dona un momento idilliaco di osservazione del mare, proprio sulla linea tracciata dagli Scogli dei Porcellini, lo Scoglio dello Sparviero e laggiù l'Isola d'Elba. Dall'altro lato, compaiono le falesie di Cala Tartana sulle quali si ergono ville di architettura novecentesca ardita come la loro vertiginosa posizione.

