Trekking enoico in Toscana

Si cammina su strade di campagna, osservando filari di viti incorniciati da sfilate di cipressi e ingentiliti da cespugli di rose. E' il tour che costeggia le tenute di Carpineto, tra le denominazioni toscane più importanti: Vino Nobile di Montepulciano, Brunello di Montalcino, Chianti Classico. Si comincia da Montepulciano arroccata sulla cima di un colle, a sud della Toscana, nel cuore della Valdichiana. La Tenuta di Montepulciano, oasi di natura e ambiente, è tutta all'insegna della sostenibilità. Un wine retreat di 184 ettari con un lago, boschi, uliveti e vigneti a perdita d'occhio. Qui è stata appena completata la nuova cantina nei colori della terra, distanziata dall'antico complesso settecentesco. All'interno un piccolo museo di antichi strumenti agricoli, una sala degustazione dove fare tasting guidati. Il giorno dopo vi aspetta la Val d'Orcia, in una natura ben preservata e che duetta con borghi, pievi, torri in un saliscendi di calanchi e colline fino ad arrivare a Montalcino. La Tenuta di Montalcino della Carpineto è a 500 mt sul livello del mare, uno degli insediamenti più alti della denominazione e più panoramici, con la vista che spazia sul centro storico del borgo e inquadra l'intero perimetro della cinta muraria. Si riprende il cammino diretti nel Chianti Classico, zona fitta di castelli, borghi medievali, boschi secolari e vigneti sconfinati. Nella Tenuta di Dudda a Greve, cuore storico dell'azienda, è possibile organizzare visite guidate con tour nelle zone di vinificazione e affinamento, oltre a poter passeggiare tra le vigne che circondano l'azienda. Il tour si conclude con la degustazione dei 5 vini. Ci si sposta infine nell'alta Maremma per la Tenuta di Gavorrano, con i suoi 165 ettari di terreni tra cui un'ampia area di bosco mediterraneo con una splendida sughereta, dove pascolano allo stato brado oltre trenta capi di maialini di cinta senese.