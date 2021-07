Trekking, natura e relax: l’estate della Valtellina

1' di lettura

Gastronomia, sport, natura, relax. È il poker della Valtellina che punta a offrire per una estate d’evasione. In primis per le decine di percorsi di trekking e per mountain bike che portano alla scoperta di mete imperdibili. Non mancano le attività a misura di famiglia come il Mottolino fun Mountain con un parco avventura in un bosco di larici con percorsi che si snodano tra gli alberi, tra cavi, ponti di corda e piattaforme che si integrano con il paesaggio. La zona offre, tra l’altro, anche la riserva naturale della Val di Mello che è uno dei luoghi più apprezzati dalle famiglie oltre a essere l’area protetta più vasta della Lombardia. Da non perdere l’Osservatorio eco-faunistico alpino di Aprica, dove i bambini potranno conoscere meglio le varie specie animali che popolano il parco, tra cui camosci, stambecchi caprioli e due esemplari di orso bruno. Non mancano i poli culturali come Palazzo Salis a Tirano o il Palazzo Vertemate Franchi, dimora rinascimentale nella vicina Valchiavenna, aperto alle visite guidate serali e ai concerti musicali. «La stagione è appena partita con segnali di ottimismo – spiega Roberto Galli, presidente di Federalberghi Sondrio –. Quest’anno stiamo ricevendo prenotazioni da un turismo domestico e di prossimità con buoni risultati. A giugno abbiamo ricevuto prenotazioni last minute per i fine settimana e per luglio e agosto stiamo già registrando buone performance». A tavola da non dimenticare le specialità della zona, dai pizzoccheri alla bresaola Igd e le decine di cantine che producono vino da terrazzamenti da agricoltura eroica.

