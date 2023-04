Trekking di primavera nei boschi più belli, più vecchi e più grandi d'Italia

Se la Giornata Internazionale delle Foreste è già alle spalle (ndr si festeggia il 21 marzo di ogni anno) l'arrivo della bella stagione e la concomitanza dei vari ponti di inizio primavera aprono alla possibilità a rigeneranti camminate nella natura. I boschi, in particolare, non solo rappresentano un'occasione di svago all'insegna del movimento ma sono un patrimonio di polmoni verdi da preservare per l'importanza che rivestono nell'equilibrio dell'ecosistema e, nondimeno, per il fascino che li caratterizza. Ne abbiamo selezionati diversi lungo tutto lo Stivale, toccando un po’ tutte le regioni e pensando ad itinerari con differenti livelli di difficoltà. Ecco dove poter staccare la spina e immergersi nella meraviglia di alberi, fiori e ruscelli.

