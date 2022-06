Tremonti: «Dopo le truffe il governo doveva reagire subito. Ora il settore è drogato»

In ogni caso la crescita economica post pandemica e pre bellica è in buona parte ascrivibile all’exploit del settore edilizio.

Vero, anche se più che di crescita parlerei di rimbalzo, che emerge chiaramente anche dai report di Confindustria. Solo che il disegno dei superbonus è stato costruito, gestito, promosso come utile per qualsiasi scopo, per la spinta economica, per la regolarizzazione edilizia, per la conformità energetica. Tanto che finisce per ricordarmi una frase di Bersani sulle leggi: “Non puoi fare un maiale tutto di prosciutto”.

Al padre della Tremonti non si può non chiedere che cosa avrebbe fatto se fosse stato al posto di chi ha progettato, gestito e lanciato i superbonus edilizi.

Si è deciso di giocare su un campo di applicazione troppo grande, che invece andava delimitato in modo chiaro e circostanziato. E attenersi al meccanismo classico del “bisogno di ristrutturare quindi ristrutturo” e non invece “ristrutturo per rivendere il bonus”. Tempi, ambiti e criteri andavano gestiti meglio. Ma, ripeto, non è stata colpa dell’agenzia delle Entrate.