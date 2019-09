Tremonti: «La guerra al contante? Favorisce il nero»

In che senso?

Non è una norma fiscale a modificare i comportamenti di una società, ma è l’evoluzione della società a portare con sé migliori rapporti fiscali. Solo una prospettiva graduale e progressiva può avere successo se congiuntamente rispetta e coinvolge le persone. Gli interventi strampalati di cui si parla in questi giorni rischiano di essere incostituzionali, e fuori dal quadro europeo. Gli strumenti normativi, poi, devono considerare la realtà effettiva. Dopo l’11 settembre si pensò a un complicatissimo sistema di controllo dei flussi finanziari in funzione antiterrorismo, che però si sarebbe rivelato inutile perché gli attentati purtroppo sono continuati, ma in forma low cost.

LEGGI ANCHE: Italia regina del contante: ecco le regioni che lo usano di più

Quando si guarda alle classifiche internazionali, però, l’Italia occupa le prime posizioni sia in termini di utilizzo del contante sia in termini di evasione. Non c’è un legame?

Le stime sull’evasione sono ampiamente discutibili. Dai calcoli Ocse sulle voluntary disclosure si scoprì per esempio che il capitale tedesco in Austria, Lussemburgo e Svizzera era pari a quello italiano in rapporto al Pil. E guardare a quello che capita nel resto d’Europa può essere di qualche utilità. Ci sono 11 Paesi che non conoscono limiti di legge all’uso del contante, e fra questi ci sono appunto Germania, Regno Unito, Austria, Svezia. È una scelta ideologica, di libertà e anche di sicurezza perché in tanti casi il contante può essere una riserva. E perché si assume che una totale dipendenza dalle banche sia un limite gravissimo alla libertà. È poi sbagliato pensare che ci sia un legame diretto e assoluto per effetto del quale se elimini il contante elimini l’evasione. Un conto è vietare il contante, altro conto è non usarlo: in 11 Paesi in Europa convivono l’assenza di divieti con l’uso del contante comunque volontariamente limitato alle piccole operazioni. Fermo che in molti casi va per contanti l’assegnazione ai dipendenti di enormi stock di auto a chilometro zero o l’acquisto non malavitoso di beni immobiliari di valore. In tutti questi casi si parla comunque di libertà considerata non incompatibile con i doveri fiscali.