Tremonti: «La guerra impone all’Europa un nuovo modello economico»

«La guerra scatenata da Vladimir Putin in Ucraina non è solo una guerra, è un punto di svolta nella nostra storia, nella storia presente e futura. Di conseguenza, in Europa e per l’Europa, ciò che è necessario è un nuovo apparato politico, con un nuovo software politico, e con un nuovo hardware costituzionale».

Giulio Tremonti parla al termine della prima mattinata della Conferenza internazionale «Il futuro dell’Occidente in un mondo frammentato» organizzata da Aspen Institute Italia in cooperazione con The Aspen Institute e l’American Chamber of Commerce in Italy, presso l’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, a Washington.

Un evento nel corso del quale sono intervenuti anche l’ambasciatrice d’Italia negli Usa Mariangela Zappia, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il vice ministro per le Imprese e il Made in Italy Valentino Valentini. «Il folle conflitto in Ucraina costringe l’Europa e i Paesi che ne fanno parte a cambiare il modello politico ed economico nel quale ci siamo mossi negli ultimi tre decenni», spiega Tremonti, presidente della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera e presidente dell’Aspen Institute Italia, già ministro dell’Economia e delle Finanze nei governi di Silvio Berlusconi.

Perché siamo a una svolta storica per l’Europa?

«A partire dal 1989 il modello tedesco, seguendo l’idea di un’Europa che va dall’Atlantico agli Urali, ha portato a una crescente integrazione tra Germania e Russia. Coinvolgendo anche altri Paesi come l’Italia. Il modello si basava su importazione di energia a basso costo, dalla Russia e su esportazione di prodotti di valore, principalmente in Cina. La guerra in Ucraina ha stravolto tutto questo. Oggi l’Europa è costretta ad adottare un nuovo software che metta assieme i principi democratici, o meglio il dogma della democrazia, con le tradizioni dei popoli nei diversi Paesi».