Trend positivo per la medicina estetica anche ai tempi del Covid-19

«I dati dell'ASAPS (American Society for Aesthetic Plastic Surgery) per il 2019 indicano, infatti, alcuni “evergreen” maschili, tra cui la blefaroplastica e la rinoplastica - spiega Sergio Noviello, Direttore Sanitario di Sergio Noviello Cosmetic Surgery & BAT Centre a Milano -. Oggi però in Italia, specificatamente per il paziente uomo, arriva il Micro-Lift, con Tecnica BAT che alleggerisce e modella il terzo inferiore, dando al tempo stesso maggiore virilità ed eliminando lassita' e doppio mento, un difetto che mette a disagio, con un post operatorio leggero che richiede un riposo di sole 48 ore. Per quanto riguarda la pelle del volto, i problemi che maggiormente preoccupano gli uomini sono: il doppio mento, la caduta dei capelli, gli esiti cicatriziali dell'acne e i difetti del naso. Spesso si combinato i trattamenti con il botox, senza eccedere per non rischiare di femminilizzare l'aspetto del paziente. Le rughe, infatti, in uomo sono affascinanti se quest'ultimo appare curato e non appesantito dai segni del tempo».

Come eliminare il “bar code” sulle labbra

Un altro argomento di spicco è stato il “bar code”, ovvero il cosiddetto codice a barre che si forma sulla parte superiore della bocca. «È un problema che riguarda soprattutto le fumatrici – precisa Nadia Tamburlin, vicepresidente di Agorà – tante rughette che si formano nello spazio che va dal labbro superiore al naso formando piccole strisce simile ad un codice a barre. Il trattamento per eliminare l'inestetismo è taylor made. Molto valida è la combinazione con filler e radiofrequenza nanofrazionata che migliora anche la zona perirorale».

Al Congresso è stato presentato CGStyler600 di Seventy BG, il filler dinamico funzionale studiato apposta per il bar code, grazie all'acido ialuronico e al complesso peptidico che permette una correzione naturale.

Le novità del Congresso

Una app che identifica la forma del viso e permette di iniettare il filler nei punti giusti? È la promessa di MYVolution per il filler Aliaxin di Ibsa Derma che rispetta le specifiche aree del viso, identificandone 3 forme: triangolare, rotonda e rettangolare. Un approccio decisamente innovativo e al tempo stesso uno strumento pratico da usare per gli specialisti, che però durante il trattamento coinvolgono la paziente per ottenere il risultato migliore.

Sul fonte del body contouring, la ricerca scientifica Deka ha messo a punto Schwarzy, un dispositivo che utilizza la tecnologia FMS (Focused Magnetic Stimulation), ovvero la stimolazione magnetica più intensa per rassodare il muscolo e ridurre l'adiposità localizzata. Il device non è invasivo e si può agire su diverse aree del corpo grazie ai manipoli che si adattano ad addome, glutei, braccia e gambe.

Novità anche per i cosmeceutici, il nuovo prodotto della linea Zo Skin Health del dottor Zein Obagi, Grow Factor Eye Serum, è indicato per il contorno occhi e agisce sulle rughe profonde e sulla perdita di volume. L'azienda francese Alta care, invece, ha presentato la linea Dermastir Skincare, il marchio di lusso per la pelle, cosmeceutici perfetti anche per il pre-post trattamenti estetici.