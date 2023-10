Treni, alle 21:00 è scattato lo sciopero. Venerdì di disagi per chi viaggia: cosa c’è da sapere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si delineano “ore intense” per pendolari e viaggiatori. Alle 21:00 di giovedì 19 ottobre infati è scattato lo sciopero generale dei treni. Ma è solo l’antipasto: venerdì 20 rischia di essere una giornata di passione per lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base nel settore pubblico e privato. Dai trasporti alla sanità alla scuola incroceranno le braccia tutti coloro che aderiscono alle sigle sindacali di base Cub, Sgb, Si Cobas e Usi- Cit.

L’obiettivo, hanno spiegato i sindacati, è «richiamare l’attenzione del mondo del lavoro alle politiche economiche del governo e in particolare per ribadire il più fermo no alle guerre e a tutti i contratti-truffa», ma al tempo stesso «per rivendicare l’aumento generalizzato dei salari pari all’inflazione, anche attraverso il ripristino del meccanismo della cosiddetta scala mobile».

Treni

Nelle ferrovie lo sciopero scatta dunque alle 21 di giovedì, per concludersi alle 21 di venerdì. Riguarda Fs, Italo e Trenord. Trenitalia ha assicurato che circoleranno regolarmente sia le Frecce sia gli Intercity. Problemi ci potrebbero essere, invece, per i treni regionali, anche se nel corso della giornata di venerdì sono previste le due fasce di garanzia: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Aerei

Negli aeroporti i voli garantiti sono quelli in partenza dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Per il resto sono già arrivate le prime cancellazioni, con la protesta che coinvolge il comparto dell’handling per il rinnovo del contratto, scaduto da sette anni, ribadisce Cub Trasporti. E così a Malpensa e Linate sono stati cancellati il 20% dei voli in partenza, dalle tabelle aeroportuali risultano infatti già «cancellati 46 voli in partenza», afferma Cub. Ita Airways «si è vista costretta a cancellare 20 voli nazionali, di cui 16 previsti per la giornata del 20 ottobre», informa la compagnia, specificando che i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per viaggiare oggi, «in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 25 ottobre» prossimo. Un presidio di lavoratori si terrà all’aeroporto di Fiumicino, dalle ore 10 presso il terminal 3. Ed un altro in Piazza del Campidoglio per «invertire la rotta della Giunta Gualtieri», rimarcano i sindacati. Previsti presidi di lavoratori anche in altre città, tra le quali Torino, Genova, Firenze, Catania.

Bus e metropolitane

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, autobus, tram e metropolitane saranno interessati dallo stop sempre per 24 ore in tutta Italia. A Roma fasce di garanzia da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.01 alle ore 19.59. A Milano i treni della metropolitana circoleranno fino alle ore 18.00, mentre bus e tram saranno garantiti da inizio servizio fino alle 8.45 e tra le ore 15.00 e le ore 18.00.