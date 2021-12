Treni: Cgil e Uiltrasporti proclamano lo sciopero per il 16 dicembre. Garantiti i servizi essenziali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Disagi in arrivo per chi deciderà di muoversi in treno in occasione della mobilitazione generale indetta per il prossimo 16 dicembre. Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, in adesione alla decisione adottata dai sindacati generali Cigl e Uil dalla mezzanotte alle 21 del 16 dicembre 2021. La mobilitazione, come si ricorderà, è stata fissata per protestare contro la manovra e non ha registrato l’adesione della Cisl che ha scelto di non aderire.

Treni: garantiti i servizi essenziali

Tornando ai treni, in base alla legge sui servizi di pubblica utilità (la 481 del 1995), saranno comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21, vale a dire i treni regionali. Saranno poi garantiti anche i treni a lunga percorrenza. Nei prossimi giorni il gruppo guidato da Luigi Ferraris renderà noti anche i servizi aggiuntivi che si andranno ad affiancare alle attiività essenziali già assicurate.

Landini: sciopero perché governo ha chiuso partita su fisco

Sulle ragioni dello sciopero, è tornato oggi il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Bari per la manifestazione regionale di Cgil e Uil Puglia contro la manovra: «Il governo sul fisco ci ha detto che la partita è chiusa e la maggioranza non ha aperto una trattativa con le organizzazioni sindacali. Questo è sotto gli occhi di tutti e la ragione per cui abbiamo proclamato lo sciopero è proprio perché si è chiusa la partita e la maggioranza si è presentata con noi con una proposta che non ha modificato».

La stoccata contro la Cisl

Quanto alla scelta di Cisl di sfilarsi, Landini ha lanciato una stoccata all’indirizzo dell’altro sindacato. «Noto che la Cisl ha deciso di manifestare sabato (prossimo, ndr), quindi se è in piazza anche lei vuol dire che non è così contenta di quello che il Governo ha dato fino ad oggi. Siamo in piazza - ha aggiunto Landini - a sostenere le richieste che abbiamo fatto assieme, noi non abbiamo cambiato idea, siamo coerenti con quello che insieme abbiamo deciso. Le nostre richieste sul fisco, sulle pensioni, sulla precarietà, sono piattaforme unitarie presentati al Governo. Noi continuiamo a sostenere quelle piattaforme unitarie che abbiamo presentato».

Bombardieri: sullo sciopero non mi aspettavo insulti

Sulla stessa falsariga anche Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, a Rainews24: «Lo sciopero è un diritto costituzionale, non è politico, ma racconta che nel paese c’è un pezzo di società che soffre. Al governo abbiamo chiesto di affrontare la riforma fiscale in modo complessivo. Noi avevamo proposto di intervenire sul cuneo fiscale». Noi, ha aggiunto il sindacalista, «non abbiamo sentito nessuno, mi pare che oggi non ci siano condizioni diverse da quando abbiamo proclamato lo sciopero, ovviamente se dal governo arriva una convocazione non ci sottraiamo, siamo sempre pronti a confrontarci e l’obiettivo per noi è sempre quello di arrivare a un accordo, per quello che ci riguarda a oggi lo sciopero per noi è confermato, per raggiungere gli obiettivi proposti nelle piattaforme unitarie».