Treni, Italo assume fino a 500 giovani entro il 2021: colloqui a Milano e Bari Via alle selezioni di Vincenzo Chierchia

1' di lettura

Italo è pronta ad avviare nuove selezioni per assumere altre 300 persone. Lo rende noto la società in una nota, precisando che, se si aggiungono i 200 candidati che nella prima metà dell'anno hanno già superato le

selezioni e sono entrati nel team, sono complessivamente 500 le

assunzioni previste dal piano triennale 2019-2021 di Italo.

Italo, che attualmente conta 1.350 dipendenti con un'età media

di 33 anni, selezionerà hostess e steward di bordo e di stazione

e operatori di impianto da inserire nelle sedi di Milano, Roma e

Napoli.

Le nuove assunzioni riflettono la crescita futura della

società ferroviaria privata: aumentano i treni in servizio

grazie al graduale ingresso in flotta degli Italo Evo

(attualmente sono 16 ed entro inizio 2020 saranno 22 da sommarsi

ai 25 Italo AGV per un totale di 47 treni) e di conseguenza

anche le località servite (dal primo settembre, con l'ingresso

nel network di Udine, Pordenone, Conegliano e Treviso, sono 25

le destinazioni raggiunte, collegando 30 stazioni per un totale

di 98 viaggi al giorno).

Ai candidati che passeranno le selezioni per i ruoli di

hostess e steward sarà proposto un contratto di apprendistato.

Per chi invece affronterà le selezioni per il ruolo di operatore

di impianto è previsto prima un corso di formazione che avrà una

durata di 5 mesi e, per coloro che supereranno gli esami

previsti, un contratto a tempo indeterminato. Italo organizza

anche dei career day sul territorio per incontrare i giovani che

desiderano candidarsi: gli appuntamenti sono a Milano il 24

settembre e a febbraio, a novembre a Bari.