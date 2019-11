In montagna con i treni della neve (navetta e skipass compresi) Dal 7 dicembre fino al 13 aprile 2020 l'offerta di Trenord in Lombardia che comprende il biglietto a/r verso i comprensori sciistici, navetta e skipass di Viaggi24

In montagna in treno (Trenord)

In vendita dal 28 novembre sul sito di Trenord i pacchetti per andare a sciare in giornata senza code, problemi di parcheggio e con qualsiasi tempo. La formula collaudata “Treni della neve” propone un unico biglietto treno+navetta+skipass per chi vuole trascorrere un giorno o un intero week end sugli sci nei comprensori di Aprica, Valmalenco, Montecampione e Pontedilegno-Tonale.



L'offerta comprende il viaggio di andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia alle stazioni più vicine ai comprensori, il servizio di bus-navetta – dedicato e disponibile esclusivamente su prenotazione – verso gli impianti e un voucher valido per il ritiro dello skipass. In più previsti sconti sul noleggio di attrezzature, punti di ristoro, strutture ricettive. Studenti, stranieri e possessori di seconda casa in montagna sono, secondo Trenord, la platea ideale per questi pacchetti che fanno risparmiare.





Le istruzioni per la prenotazione e l’acquisto

I pacchetti, utilizzabili dal 7 dicembre al 13 aprile 2020, sono acquistabili dal sito e App di Trenord (scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store). 3 le avvertenze da tenere a mente: i biglietti non sono open ma va indicata la data del viaggio, devono essere stampati e portati con sè, e, contestualmente, va prenotata anche la navetta.

Quanto dura il viaggio: destinazione Ski area Valmalenco

Per raggiungere i 60 km di piste dell’area sciistica di Sondrio-Valmalenco si può partire da Milano Centrale alle 6.20 e arrivare sulle piste dopo due ore di treno e 20 (max) 30 minuti di navetta. Le opzioni per il ritorno ci sono ogni ora, con l’aggiunta di un treno extra previsto per gli sciatori del week end alle 18.41 che arriva in città alle 20.40. L’ultimo treno, per chi vuole fermarsi a cenare in quota è alle 20.41. Il costo per un giorno è di 50 euro, 78 per due.



Le altre destinazioni previste sono Tresenda-Aprica-Teglio, per il comprensorio di Aprica, Piancamuno per Montecampione Ski Area,

ed Edolo per il comprensorio di Pontedilegno-Tonale.