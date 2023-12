Treni turistici italiani (Fs) debutta con l’Espresso notturno Roma-Cortina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Inizia il viaggio di Treni Turistici Italiani, la nuova compagnia del Gruppo Fs dedicata al turismo sostenibile presentata lo scorso luglio a Pietrarsa (Napoli) dall’amministratore delegato di Fs Italiane Luigi Ferraris e che aveva attirato l’attenzione anche della Cnn. Dal prossimo 15 dicembre, tra Roma e Cortina d’Ampezzo si viaggerà a bordo del nuovo treno notturno Espresso Cadore. Un servizio molto atteso, che ha l’obiettivo di attrarre sempre più turisti invogliandoli a scegliere i treni notte per le loro vacanze. Il collegamento Roma-Cortina sarà attivo durante tutti i week end tra il 15 dicembre 2023 e il 25 febbraio 2024, con alcune corse aggiuntive nel periodo natalizio, 18 dicembre-3 gennaio.

Il viaggio notturno per raggiungere la perla delle Dolomiti prevede la partenza da Roma Termini alle 21,40 e arrivo a Calalzo alle 7,57. Da qui con un servizio di autobus che partirà direttamente dall’area della stazione si raggiungerà il centro di Cortina d’Ampezzo in 50 minuti. Le fermate intermedie saranno a Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone-Zoldo. L’accesso a bordo sarà consentito fino a 40 minuti prima della partenza, così da poter consegnare al personale dedicato i propri bagagli, comprese le eventuali attrezzature sportive, che saranno sistemate in un apposito vagone. L’Espresso Cadore è tra le maggiori novità della Winter Experience 2023 che Trenitalia, la società capofila del polo passeggeri del Gruppo Fs, ha presentato ieri alla stazione Centrale di Milano. L’orario invernale del Gruppo Fs, con i nuovi collegamenti per le mete sciistiche e turistiche di montagna, più soluzioni di viaggio integrate con treno, bus e aereo e promozioni ad hoc per famiglie e giovani, scatterà dal prossimo 10 dicembre. L’Espresso del Cadore è una rivisitazione in chiave moderna dei classici Intercity notturni, con cabine singole e doppie, dotate anche di tavolo e divanetto, o cuccette fino a 6 letti, carrozza ristorante e bar aperto per l’intero servizio e colazione al mattino.

Con la nuova programmazione invernale di Trenitalia vengono intensificati i viaggi con il Frecciarossa: ogni giorno sono in programma oltre 270 collegamenti per 130mila posti offerti e più di 120 destinazioni raggiunte. Dal 22 dicembre ci saranno due nuovi collegamenti Frecciarossa no-stop tra Milano e Roma, connesse in 2 ore e 50 minuti. Si riconfermano anche per questa stagione invernale fino a 32 treni al giorno tra Torino e le piste di risalita di Bardonecchia, fino a 18 treni tra Tende e le piste di Limone e fino a 32 tra Torino e Oulx con il Regionale. Il lancio dell’offerta invernale consente a Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, di presentare un primo bilancio dell’anno. Dice Corradi: «Nei primi 10 mesi del 2023 le società del polo passeggeri del Gruppo Fs hanno registrato più di mezzo miliardo di viaggiatori (+20% rispetto al 2022), di cui 100 milioni solo in estate. Trenitalia e tutte le aziende del polo passeggeri stanno investendo in treni e bus di ultima generazione per garantire un viaggio ancora più confortevole e attento all’ambiente. Stiamo impegnando - continua Corradi - oltre 1 miliardo di euro l’anno per il trasporto regionale e, nei prossimi 3 anni, i treni saranno quasi completamente rinnovati. Abbiamo siglato un contratto di circa 1 miliardo di euro per la fornitura di 40 nuovi Frecciarossa 1000 e, nell’ambito dei fondi del Pnrr, stiamo investendo in nuovi treni e carrozze Intercity, con particolare attenzione alle regioni del Sud».