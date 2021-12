Trenitalia sbarca in Francia: primi treni al via dal 18 dicembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Trenitalia, la compagnia per il trasporto passeggeri del Gruppo Fs, è sul punto di sbarcare sul mercato dell’alta velocità francese, dopo l’apertura alla concorrenza imposta dal IV pacchetto ferroviario europeo volto a creare uno spazio ferroviario europeo unico.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’avvio del servizio, lungo la linea Milano Centrale-Torino-Lione-Parigi Gare de Lyon, dovrebbe scattare nel fine settimana prima di Natale: sabato 18 dicembre 2021 (al più tardi domenica 19). L’annuncio ufficiale è subordinato alle ultime autorizzazioni rilasciate dalle autorità francesi, attese nei prossimi giorni.

Il Frecciarossa 1000 a Parigi

È la prima volta che una compagnia ferroviaria estera farà concorrenza al monopolista Sncf (la società statale francese) sul mercato interno e in Francia c’è grande attesa e curiosità per l’arrivo dei treni italiani. Il treno che sfiderà il Tgv è naturalmente il convoglio di punta della flotta Fs: il Frecciarossa 1000 costruito da Hitachi e Bombardier Transportation, quest’ultima divenuta parte del gruppo Alstom. Il Frecciarossa 1000 è un treno autenticamente europeo, perché progettato per circolare in 7 Paesi diversi. Oltre alla Francia, nel corso del 2022, il Frecciarossa entrerà in servizio anche in Spagna, dove sta già effettuando dei test di prova, andando a sfidare, oltre alla compagnia statale iberica Renfe, ancora i francesi di Sncf.

Trenitalia avvierà il servizio in Francia con due coppie di treni al giorno: partenze da Milano e Parigi la mattina presto e ritorno a metà pomeriggio. Tecnicamente, i Frecciarossa 1000 assegnati dalle Fs alla Francia saranno cinque. Ancora sconosciute le tariffe, ma già si può dire con certezza che non saranno tariffe low cost, come quelle offerte per esempio da Ouigo, il Tgv low cost di Sncf, che prevede collegamenti Parigi-Milano a partire da 10 euro. Saranno tariffe commisurate alla qualità del servizio, che Trenitalia France intende garantire su standard elevati. Il sistema di vendita dei biglietti sarà basato, in prevalenza, su web e app. Come ogni nuovo servizio, l’obiettivo di partenza è di riempire i treni almeno per la metà dei posti a sedere, ovvero trasportare circa un migliaio di passeggeri al giorno (ciascun Frecciarossa ha una capienza massima di 480 passeggeri). Poiché Trenitalia France è di fatto una start up, il servizio potrà essere incrementato in base all’andamento della domanda.

In Francia presto vietati i collegamenti aerei sulle tratte brevi

L’ingresso di Trenitalia sul mercato dell’alta velocità francese è paragonabile all’ingresso di Italo sul mercato dell’alta velocità italiana, avvenuto nel 2012. L’obiettivo di Trenitalia non è semplicemente quello di sfidare Sncf sul proprio campo, ma di concorrere attivamente allo sviluppo del mercato ferroviario in Francia. Ovvero, spingere verso il treno molte persone che oggi non sfruttano questo mezzo di trasporto. Esattamente come è accaduto in Italia, dove il modello basato sul doppio operatore ferroviario, Trenitalia e Italo, ha allargato i confini del mercato e ha messo in crisi, per esempio, il collegamento aereo Roma-Milano, per anni la classica gallina dalle uova d’oro di Alitalia. Tra l’altro in Francia da marzo 2022 saranno vietati, per legge, tutti i voli interni inferiori alle 2 ore. Una misura voluta dal presidente Macron per promuovere la sostenibilità dei trasporti e che favorisce indubbiamente lo sviluppo del treno sul mercato domestico.

Trenitalia pensa a una ulteriore espansione all’estero

L’arrivo del Frecciarossa a Parigi non sarà però la fine della storia, ma un nuovo inizio. A quanto risulta, Trenitalia sta già ragionando sulle mosse successive. Nei piani ci potrebbero essere due ulteriori obiettivi: la crescita sul mercato interno transalpino, dove sono giudicate interessanti le linee Parigi-Bordeaux e Parigi-Marsiglia, ma anche l’ulteriore espansione in Europa, verso Bruxelles (Belgio) e, in prospettiva, anche Amsterdam (Olanda), per sfruttare appunto i vantaggi tecnologici offerti dal Frecciarossa 1000 e la sua versatilità. Tornando al nuovo collegamento veloce tra Milano e Parigi, una ulteriore differenza tra Trenitalia e Sncf riguarda la linea: tra Milano Centrale e Torino, il Frecciarossa correrà sui binari dell’alta velocità, mentre i treni francesi, una volta entrati in Italia, vengono instradati sulla linea convenzionale e giungono a destinazione a Milano Porta Garibaldi. Di conseguenza, il servizio di Trenitalia sarà più rapido (almeno sulla carta) di quello francese.