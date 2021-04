Treno «Covid-free» al via il 16 aprile sulla Roma-Milano. Parte solo chi è negativo al test

Il tampone davanti alla stazione

I centri per lo screening verranno allestiti con tendoni. A Roma in piazza dei Cinquecento il centro sarà all’angolo con i resti delle Mura Serviane. I resti delle mura sono nella piazza sul versante settentrionale.A Milano lo «screening hub» sarà al piano stradale di piazza Duca d’Aosta, vicino all’ingresso della metropolitana. Questi centri serviranno anche per fare tamponi a tutta la popolazione, ma ci sarà una corsia preferenziale per chi deve prendere il treno.

Andata e ritorno con lo stesso certificato

L’orario dei treni nella prima fase sperimentale consente di andare da Roma e Milano e rientrare in giornata con il treno Covid-free. Invece chi va da Milano a Roma, se vuole viaggiare solo su treni Covid-free anche per il ritorno, deve pernottare nella capitale. Non è necessario ripetere il tampone, prima del ritorno, se si è fatto il test alla stazione di partenza o se si ha un certificato ancora valido, perché il test è stato fatto 48 ore prima dell’orario di partenza del treno di ritorno.

Distanziamento dei posti

Sul treno Covid-free rimane il distanziamento dei posti previsto da Trenitalia, solo il 50% possono essere occupati, secondo la disposizione detta “a scacchiera” che evita di avere un passeggero di fronte. Non c’è alcuna differenza tra questo tipo di treno e le altre Frecce.

Rimborso per i passeggeri positivi

Se un passeggero risulta positivo al test fatto in stazione non può salire sul treno. Trenitalia prevede un rimborso al 100% del prezzo del biglietto, basta esibire il certificato del test. Il passeggero in queste situazioni può optare tra un voucher valido per 12 mesi o il rimborso monetario della somma spesa.

Lo screening in 11 stazioni

Il gruppo Fs ha in programma, successivamente, di mettere a disposizione della Croce rossa ulteriori spazi in cui allestire tensostrutture per attività di screening alla popolazione in 11 stazioni: oltre a Roma Termini e Milano Centrale, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, Palermo, Reggio Calabria, Torino Porta Nuova e Venezia Mestre.