Frecciarossa deragliato, al via le perizie sullo scambio fuori posizione

Le indagini in corso

Sentiti come testi, gli operai avrebbero detto di non aver terminato il lavoro completamente, ma di aver rimesso lo scambio in ordine e che il binario dagli agenti di manutenzione era stato restituito regolarmente a quelli di movimentazione. Secondo quanto si è saputo, in questo modo la centrale di Bologna non avrebbe potuto constatare l'anomalia. Il lavoro dei tecnici è già iniziato. Oggi è cominciata la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza della palazzina danneggiata. Ed è stata rimandata l'ispezione prevista per domani mattina nell'hangar dello scalo Milano-Fiorenza, sui

pezzi del treno regionale deragliato all'altezza di Pioltello, nel milanese, il 25 gennaio di due anni fa perché sia il personale della Polizia ferroviaria che i consulenti di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro nel Lodigiano.



Ripristino linea incerto

Non ci sono per ora previsioni sui tempi in cui potrà essere ripristinata la linea dei treni alta velocità ora interrotta a causa del deragliamento di ieri. L'area è infatti stata posta sotto sequestro dalla Procura di Lodi e fino a quando non sarà disposto il dissequestro Rfi non potrà iniziare i lavori di

ripristino che riguardano fra l'altro i binari per una lunghezza di circa un chilometro e anche la rete aerea che è stata divelta. Ci potrebbero volere 48 ore dal dissequestro per la riapertura di almeno un binario.