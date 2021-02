Treno perso causa Covid? Il rimborso del biglietto ferroviario è garantito - Primo e secondo lockdown: così sono cambiati i movimenti degli italiani Chi risulta positivo al virus e per questo non può viaggiare ha diritto a ottenere un voucher di pari importo o la restituzione della somma già pagata di Alessandro Sartirana

Chi risulta positivo al virus e per questo non può viaggiare ha diritto a ottenere un voucher di pari importo o la restituzione della somma già pagata

1' di lettura

Il quesito . Mio figlio lavora in una città diversa da quella di origine. Prima di Natale aveva prenotato un biglietto ferroviario supereconomico, di andata e ritorno, per trascorrere le festività con noi genitori.

Il giorno prima della partenza ha fatto il tampone ed è risultato positivo al Covid, ragion per cui non è più potuto partire. In questa situazione il biglietto ferroviario è rimborsabile?

G.D.- Foggia



La risposta. La risposta è positiva, come confermato anche da Trenitalia in applicazione delle disposizioni normative in materia.

Loading...

Chi, infatti, risulti positivo al Covid–19 e debba pertanto sottoporsi a quarantena con sorveglianza attiva, o a permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, ha diritto a ottenere il rimborso dei titoli di viaggio non fruiti, mediante emissione di un voucher di pari importo utilizzabile entro i successivi 18 mesi. Oppure, in alternativa, il rimborso della somma versata mediante accredito sul medesimo mezzo di pagamento utilizzato per l’acquisto.



Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 1° febbraio .

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un ar chivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risp osta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.