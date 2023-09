Treno uccide operai a Brandizzo: due indagati. La procura: ipotesi di dolo

Minuto di silenzio al Consiglio comunale di Torino

La commissione Lavoro del Consiglio comunale di Torino, su richiesta del presidente Pierino Crema, ha osservato venerdì, in apertura di seduta, un minuto di silenzio per commemorare i cinque operai morti ieri alla stazione ferroviaria di Brandizzo. Crema è intervenuto per esprimere solidarietà ai famigliari delle vittime e auspicare «che la magistratura e la commissione nominata ad hoc facciano presto chiarezza sulle cause e le responsabilità del grave incidente». Il presidente ha inoltre proposto che la Città, insieme alla Regione e agli enti locali coinvolti, promuova un’iniziativa annuale che coinvolga aziende, sindacati, enti di controllo ed enti locali per fare il punto sul tema della sicurezza dei lavoratori. “Diventa importante parlarne al di fuori delle emergenze - ha detto - e farlo nella nostra città, purtroppo coinvolta spesso, negli ultimi anni, in tragici incidenti avvenuti sul territorio».

Lunedì sciopero e manifestazione a Vercelli

Cgil, Cisl e Uil prevedono 'una grande partecipazione' alla manifestazione che si terrà lunedì a Vercelli dopo la strage sulla linea Torino-Milano a Brandizzo. Sono previste 8 ore di sciopero unitario, che saranno accompagnate da un corteo che partirà alle ore 10 da corso Garibaldi, davanti alla stazione, e raggiungerà la Prefettura. Ci saranno arrivi da tutto il Piemonte e anche da altre regioni. Dalla Lombardia arriveranno anche ex ferrovieri pensionati. Prevista la partecipazione dei segretari generali di Fillea Cgil, Alessandro Genovesi e di Filt Cgil, Stefano Malorgio, le due categorie direttamente colpite dalla tragedia e che per lunedì hanno proclamato lo sciopero unitario di 8 ore di tutti i lavoratori dell'edilizia (Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil) e dei lavoratori dei trasporti, promosso da Filt e Uiltrasporti.

«Al di là delle responsabilità penali che individuerà la magistratura - afferma Giorgio Airaudo, segretario generale Cgil Piemonte - c'è una responsabilità che non può non essere attribuita a chi organizza i processi produttivi, in questo caso il processo della manutenzione della rete ferroviaria che è in capo a Rfi: c'è qualcosa che non ha funzionato nelle garanzie di sicurezza e nei rapporti con le imprese di subappalto. Oggi è toccato agli edili in appalto, se il treno forse deragliato sarebbe toccato ai macchinisti e forse agli abitanti delle case limitrofe ai binari. La magistratura accerterà le responsabilità individuali e dimostrerà dove le procedure non hanno funzionato. Quel che è chiaro è che questo sistema non funziona perché l'eccesso di precarietà e di subappalti determina una competizione al ribasso».

Il sindacato Usb si mobilita per il reato di omicidio e lesioni sul lavoro

Mobilitazione e raccolta forme a favore della legge di iniziativa popolare per introdurre il reato di omicidio e lesioni gravi o gravissime sul lavoro. È quanto annuncia l’Usb secondo cui «la strage di operai avvenuta ore lungo la ferrovia Milano Torino non è, purtroppo, un incidente isolato». «Nel nostro paese, infatti, è diffusa una cultura datoriale che vede nella salute e nella sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici un costo, da ridurre in favore dei profitti» spiega. Il sindacato ricorda che dal 4 al 10 settembre è stata organizzata una mobilitazione sui posti di lavoro, per parlare con i lavoratori e le lavoratrici della nostra proposta e mettere al centro del dibattuto pubblico il tema della salute e della sicurezza sul lavoro. Dal giorno 4 sarà possibile anche firmare online tramite Spid e firma elettronica certificata.

