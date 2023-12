Treno sui vagoni dal fascino Art Decò in giro per l’Europa

Nel 2024 in Europa molte mete potranno essere raggiunte con mezzi a rotaia, grazie alla rete dei treni a cuccetta che sta vivendo una rinascita. L’operatore austriaco ÖBB sta per lanciare 33 nuovi treni del suo servizio notturno Nightjet con nuove tratte come quella che collega Parigi a Berlino. C’è poi European Sleeper che sta estendendo la rotta Bruxelles-Berlino fino a Praga, passando per Dresda, con l’intenzione di aprire tratte anche in Scandinavia e in Spagna. C’è poi Midnight Train, un vero “hotel su rotaie” ispirato agli anni Venti del Novecento che lancerà il suo primo servizio, da Parigi a Venezia via Milano nel 2025. Tra le altre tratte in programma vi sono quelle da Parigi a Edimburgo e a Porto: i viaggiatori scozzesi potranno raggiungere il Portogallo con un solo cambio nella capitale francese, pernottando in eleganti carrozze durante il tragitto. Nel 2024 farà il suo debutto il treno a cuccetta Orient Express La Dolce Vita: sei itinerari che attraversano l’Italia, dalle Alpi alle coste della Sicilia. I viaggiatori saliranno su vagoni che evocano gli anni d’oro dei viaggi in treno e a bordo è previsto un servizio a cinque stelle con una cucina italiana di alto livello. Nel segmento super lusso poi a partire da giugno 2024 il Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, per la prima volta, nei suoi 40 anni di storia, il 20 giugno collegherà due destinazioni iconiche: Parigi e Portofino. Durante questo nuovo viaggio gli ospiti saranno accolti in un ambiente in perfetto stile Art Déco con cabine e suite uniche. Il treno attraverserà̀ la campagna francese prima di percorrere tutta la riviera mediterranea per poi giungere al Belmond Hotel, Portofino, dove gli ospiti alloggeranno per due notti.

10/11 Menu