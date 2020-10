Trenord rinnova la flotta con 176 convogli

31 Donizetti monopiano a media capacità realizzati da Alstom per percorrenze veloci (i treni sono fabbricati nello stabilimento di Savigliano, nei pressi di Cuneo);

30 Colleoni, fabbricati dall’impresa svizzera Stadler, con motori diesel-elettrici per linee non elettrificate.

A questi convogli si sono aggiunti ulteriori 15 treni – 5 Caravaggio e 10 Donizetti, con caratteristiche tecniche leggermente differenti dagli altri nuovi convogli – attraverso una cessione di contratto da parte di Trenitalia in favore del Gruppo Fnm e Ferrovienord. Complessivamente, per la Lombardia sono stati acquistati 176 nuovi treni .Va chiarito che i Caravaggio e i Donizzetti sono i nomi che Regione Lombardia ha voluto dare, rispettivament e, ai treni Rock e Pop che circolano in tutte le altre regioni italiane. Il Caravaggio inoltre, presenta una livrea modificata, con le fiancate verdi e inserti bianchi e azzurri.

I tempi di consegna

Per i Caravaggio, come accennato sopra, a partire da febbraio 2020 sono entrati progressivamente in servizio 5 treni che circolano sulla linea Rho-Milano-Como-Chiasso. Spiega Trenord: «Entro dicembre avremo in totale 11 Caravaggio in circolazione». Ciò significa che da qui a fine anno entreranno progressivamente in servizio altri 6 treni Caravaggio. Nel 2021 le consegne dovrebbero arrivare a una media di 2 Caravaggio al mese, mentre dal 2022 la consegna dovrebbe proseguire insieme con i Donizetti e con i primi Colleoni.

Per i Donizetti è previsto che entro la fine del 2020 saranno consegnati tutti i 10 Donizetti della prima parte della commessa. Due sono già in circolazione sulla linea Milano-Gallarate-Luino. I restanti saranno consegnati nel corso del 2022. Per i Colleoni, infine, le consegne sono previste a partire dal 2022.