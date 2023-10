Trent’anni d’innovazione per il centro logistico Wella

Ascolta la versione audio dell'articolo

Seicentoventiquattromila pacchi spediti all’anno in oltre 10mila saloni di parrucchieri in Italia che servono cinque milioni di donne clienti finali, ovvero il 20% del totale nazionale, e un’area speciale, chiamata Aerosol, dedicata a 1.200 pallet con prodotti infiammabili dotata di sensori evoluti e allarmi per interventi immediati in caso di fughe. Sono i numeri del centro di Castiglione delle Stiviere, vicino a Mantova, si trova da trent’anni un grande esempio di innovazione ed efficienza di 23mila metri quadrati: il Centro distribuzione prodotti di Wella Company, azienda con un portafoglio di brand specializzati in tecnologie cosmetiche e prodotti per le unghie e i capelli per operatori professionali e per la vendita al dettaglio con marchi come Wella Professionals, Opi (smalti) e Ghd.

Inaugurato nel 1993, il centro «rappresenta per Wella Italia un modello di gestione logistica che, a distanza di tre decenni, ha saputo tener salda la rotta, inglobando nella propria supply chain le nuove istanze del mercato in evoluzione e iperconnesso anche nelle funzioni aziendali – commenta Athina Nikolaidou, general manager Italia & Grecia di Wella Company –. Una funzione di grande rilevanza per il nostro successo, perché tratta con rigore e precisione l’ampiezza del portafoglio della nostre referenze, la catena dei diversi supplier, la personalizzazione degli ordini, oltre alla corretta emissione della fatturazione. Tutto ciò per garantire il massimo livello di servizio agli hairstylist e ai clienti finali in salone. A supporto di una visione a lungo termine delle relazioni con i nostri saloni su tutto il territorio nazionale».

Ogni anno vengono movimentati 20mila pallet di prodotti e accessori e preparate spedizioni nella Picking by light area strutturata in 1.200 postazioni gestite da un software esterno: l’impianto guida l’operatrice nella preparazione dell’ordine con accensione di Led che identificano in quale postazione devono prelevare il prodotto con un tasso di correttezza del 99,96% e 280 ordini evasi in media al giorno.

«Gli indicatori dell’alta performance del centro si possono così riassumere – dichiara Stefano Rodighiero, responsabile logistica di Wella Company e responsabile diretto del sito –: tempo di allestimento e partenza delle spedizioni dal magazzino entro le 24 ore successive dal ricevimento dell’ordine; in 24 ore consegniamo la merce in Nord e Centro Italia, in 24-72 ore al Sud e Isole. Un servizio che è forse unico nel nostro Paese, soprattutto se riferito al mercato B2B e che non ha rivali in termini di tempestività, di puntualità e accuratezza, perché tutto è incentrato sulla positiva customer experience».