Trent’anni senza Guido Carli. Avviate le celebrazioni con una doppia lectio di Parzani e Venezi

Rispetto, ascolto e inclusione qualità essenziali per i nuovi leader

È la ragione per cui, secondo la presidente di Borsa, che ha citato la Silicon Valley, Thomas Edison, Michael Jordan - gli scienziati e gli sportivi, i più consapevoli del valore dello sbaglio - ma anche Hegel («La peculiarità dell’esistenza è l’erranza») ha invitato a «uscire dalla comfort zone» delle abitudini e a osare. Anche perché «sbagliare ci rende umili» e ai leader di oggi, che devono gestire sfide molto complesse, si richiede la capacità di mostrarsi fragili, vulnerabili, umani, la fiducia nella «forza della squadra». Qualità che ne portano con sé altre: il rispetto, la gentilezza, l’ascolto, l’inclusione.

«Occupazione, va ridotto il divario donne-uomini»

Parzani ha concluso con le tre questioni aperte che le stanno più a cuore. La prima è il tasso di occupazione femminile (inchiodato ancora intorno al 51%) e la violenza di genere. «In Italia il divario tra l’occupazione delle donne e quella degli uomini è pari a circa il 20%: se non ci fosse, si potrebbe generare un impatto economico annuale fino a 11.200 miliardi di dollari nei Paesi del G20 più la Spagna». E il lavoro, ossia l’indipendenza economica sostenuta dall’educazione finanziaria, è un antidoto alla violenza. «Serve un piano d’azione globale contro gli stereotipi», per un cambiamento culturale. Il secondo punto chiave è l’attenzione all’inclusione, non solo di genere, ma anche generazionale e territoriale: «Non più un nice to have, ma un imperativo economico per le aziende». Il terzo tema è cambiare i paradigmi anche per attrarre investimenti, perché «l’industria italiana è asse strategico del Paese». In sintesi, ciò che Parzani ha proposto è un «patto di fare», ché «il solo senso della parola potere è il potere di fare».

Venezi: «Cantare fuori dal coro non significa essere stonati»

Da un lato l’elogio dell’insuccesso come motore di cambiamento, dunque. Dall’altro lato, con Beatrice Venezi, l’invito a non conformarsi «al pensiero unico del mainstream»: «Cantare fuori dal coro non significa essere stonati, ma cantare diversamente». È in fondo ancora un appello al coraggio, molto declinato al femminile. Un appello che secondo Venezi non può confondersi con le derive della cancel culture, dello schwa o della «mortificazione sessista delle quote rosa. «Se si elimina la differenza e il genere grammaticale è sostituito dallo schwa qual è il senso del femminismo? Che senso ha parlare di diritti delle donne»?

Le musiciste «volutamente ignorate» dalla storia

E di diritti delle donne, il «direttore d’orchestra» Venezi, come preferisce essere chiamata, ha parlato raccontando le musiciste e compositrici «geniali volutamente ignorate dalla storia fatta dagli uomini»: una carrellata emozionante da Ildegarda di Bingen a Fanny Mendelssohn, da Nadia Boulanger, maestra di innumerevoli famosissimi musicisti, a Ethel Leginska, da Antonia Brico a Mary Ethel Smith, da Elisabeth Kuyper a Carmen Bulgarelli Campori, fino a Veronika Borisovna Dudarova e a moltissime altre. «Moltiplicatele per ogni ambito: queste donne sono un capitale umano imprescindibile. Vere rivoluzionarie, che hanno lottato per la parità e non sono state un’eccezione, ma un esempio di coraggio, tenacia, perseverenza, resilienza. Eversive. A poche donne viene perdonate il talento, a pochissime il successo».