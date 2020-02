«Trenta miliardi in più per il Pil romano in cinque anni grazie al 5G» I risultati della ricerca Luiss Business School-Unindustria di Simona Rossitto

Trenta miliardi di euro nei prossimi cinque anni: a tanto può ammontare l'aumento del pil romano grazie all'impiego di tecnologie 5G nel territorio della Capitale. A dirlo è la ricerca, intitolata "Roma 5G: veloce, sicura, pulita" realizzata da Luiss Business School e Unindustria sugli effetti dell'avvento della nuova tecnologia. D'altro canto lo studio evidenzia anche diverse criticità, come quella dei vincoli normativi e dei tempi autorizzativi, che potrebbero frenare lo sviluppo e tagliare drasticamente le ricadute positive. A causa dei ritardi la crescita potrebbe ridursi di ben 22,3 miliardi.

Criticità per sovrapposizioni di norme e vincoli gravosi

Anche a livello nazionale sono state riscontrate delle criticità come il mancato allineamento della disciplina italiana a quella europea sulle emissioni elettromagnetiche: il limite massimo in Italia è infatti di 6 volt per metro, a fronte di una media europea che è fra i 41 e i 58 v/m e un limite negli Usa fissato a 61 v/m. Nel territorio romano si rilevano problematiche in più come la sovrapposizione tra diverse normative e la mancata pre-individuazione dei siti visto che, nel caso della Capitale, i limiti nazionali all'elettromagnetismo si incrociano con vincoli monumentali gravosi, determinando «seri rischi di paralisi per l'implementazione di tecnologie 5G». Pesano anche la mancata individuazione dei siti sensibili vista l'assenza di una dettagliata lista ad hoc, le carenze nella ricognizione del patrimonio immobiliare del Comune, i deficit nel processo di comunicazione e coordinamenti tra gli enti coinvolti, il mancato ricorso al Suap, cioè lo Sportello unico attività produttive. Tra le criticità maggiori di Roma spiccano in particolare il divieto di installare impianti a meno di 100 metri da siti sensibili, il fatto che circa il 50-60% delle infrastrutture non potrebbe essere aggiornata alle nuove tecnologie, la difficoltà nell'individuazione di nuovi siti o quella legata alla riconfigurazione degli impianti esistenti che mette a rischio la possibilità da parte degli operatori di telefonia mobile di realizzare una rete omogenea e pienamente efficace.

A causa dei ritardi la crescita potrebbe ridursi di 22,3 miliardi

Ma guardiamo meglio agli effetti benefici che il 5G potrebbe avere sul pil romano. Il rapporto Gsma 2019 conferma che, a livello europeo, il contributo atteso dall'impiego nell'economia delle tecnologie 5G è stimato pari al 4,6%, in crescita nei prossimi 5 anni al 4,8 per cento. Secondo Asstel, il contributo al Pil italiano è stimabile in circa 90 miliardi di euro (oltre il 5% del pil). Riportando questi dati sulla scala del territorio romano e mantenendo come fattore di proporzione l'incidenza del pil romano su quello nazionale (circa il 9%) otteniamo che la possibilità di crescita derivante dall'impiego di tecnologie 5G su Roma per i prossimi 5 anni è di circa 30 miliardi. A causa dei ritardi, tuttavia, la crescita potrebbe ridursi di ben 22,3 miliardi.