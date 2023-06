Trentino - Pinzolo - Mountain Beat

E' nuova e inedita la Pinzolo Mountain Beat (14/18 giugno) rassegna a doppia velocità che porta in vetta nuove proposte immersive. Il Festival alterna proposte energetiche e ad alta frequenza – concerti, dj set e momenti di aperitivo musicale – ad esperienze lente alle quali dedicarsi durante tutti i giorni della manifestazione, dedicate alla gastronomia, alla natura e alla cura di sé. Tra i protagonisti della quattro giorni a Pinzolo, i Tiromancino (trio) e Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. L’ingresso ai concerti è gratuito. Mentre tra le esperienze che si possono fare c'è per esempio l'escursione al Lago azzurro con Il potere del freddo in compagnia di Alessio Alfei, trainer certificato Metodo Wim Hof lev.2 che ci guida in un bagno nel fiume spiegando come dominare la risposta del corpo alle basse temperature e come sbloccare un enorme potenziale di benessere psicofisico attivando i meccanismi fisiologici di adattamento al freddo.

