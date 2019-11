Trentino-Al via la stagione dello sci sul Presena e a Madonna di Campiglio

In Trentino sopra i 1000 m di quota le cime sono tutte imbiancate. Da l 16 novembre verranno aperti i primi impianti e le piste sul Ghiacciaio della Presena sopra passo Tonale, dove la neve al suolo supera già i due metri . Sempre sabato 16 è prevista l'apertura degli impianti a Madonna di Campiglio in zona Grostè. Nella località si registrano dai 40 centimetri di neve caduti in paese agli 80 centimetri in quota. Gli impianti di Madonna di Campiglio rimarranno aperti il week end, per riaprire di nuovo il 23 e 24 novembre. Dal 30 novembre in poi l'intera area di Campiglio sarà fruibile da sciatori, snowboarder, mentre con il 5 dicembre apriranno anche Pinzolo e Marilleva Folgarida. Per questi primi due fine settimana sulla neve il prezzo dello skipass è scontato del 40%. L'apertura degli impianti nelle principali stazioni rimane confermata per il 30 novembre (Fiemme - Pampeago, San Martino di Castrozza, Alpe Lusia - San Pellegrino, Alpe Cimbra). Per il primo weekend di dicembre invece aprirà la skiarea della Val di Fassa.