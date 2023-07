Trentino. A Campiglio per I Suoni delle Dolomiti e il bagno nelle Spiagge Alte

Dopo che nel mese di agosto va in scena Epifanie, il festival Mistero dei monti che racconta con testimonianze illustri, le piccole e grandi epifanie dell’universo montagna per riflettere sul valore della natura e sulla nostra contemporaneità, nell'estate che si getta nei colori dell'autunno a Madonna di Campiglio saranno 4 gli appuntamenti previsti nel 2023 da “I Suoni delle Dolomiti” , la più longeva delle rassegne dedicate alla musica in vetta, nei più bei luoghi in natura delle Dolomiti. Il 30 agosto, a malga Brenta Bassa, per la sezione musica d'autore, “arriverà ai piedi delle Dolomiti di Brenta Frida Bollani Magoni mentre il 22 settembre, a malga Vallesinella Alta, per il repertorio classica si esibirà Sergey Malov. Il 30 settembre, presso il rifugio Viviani Pradalago, saranno protagonisti la Banda Osiris e l'Orchestra di Fiati del Conservatorio F.A. Bonporti di Trento e Riva del Garda con il teatro musicale e lo spettacolo “Pierino! E il lupo? Progetto speciale”. Infine, il primo ottobre, a Camp Centener, gran finale del festival con la canzone d'autore che vedrà protagonista Carmen Consoli. Durante i giorni del festival (E non solo) si potrà sperimentare sul greto dei fiumi e dei torrenti di montagna, sul bordo dei laghi alpini lo stare su insolite spiagge “Spiagge Alte”. Qui il “mare” è dato da piccoli specchi di acqua cristallina circondati da antichi boschi e una distesa infinita di pascoli verdi, su cui si innalzano scogli alti fino al cielo. Accomodati davanti al panorama, si potrà sprimentare l'arte del mixology, degustando cocktail accompagnati da un cestino carico di delizie, preparato dagli chef gourmet del territorio per offrire agli ospiti un picnic di altissimo livello. E per chi ama sgambettare fino in alto gli impianti di risalita rimarranno aperti fino al 15 ottobre.

