Trentino. La ciclabile delle Dolomiti di Fiemme e Fassa

Falsopiano, discesa e pochissima salita. E' così il percorso che per 48 i km collega la Val di Fassa alla Val di Fiemme da Alba di Canazei lungo il corso del torrente Avisio fino a Molina di Fiemme, poco oltre Cavalese dove si stagliano i bellissimi masi della Valle di Fiemme. Se si va in questa direzione il percorso è prevalentemente in discesa, si può percorrere in mountain bike oppure in e-bike. E' una pista ciclabile di media difficoltà, percorribile in 3-4 ore, adatta anche alle famiglie e se proprio si è stanchi al ritorno ci si può affidare allo Shuttle Bike Express Fassa Fiemme (sono previste 16 fermate dove essere caricati). Da Alba di Canazei si procede verso sud in direzione Canazei, dove si deve poi imboccare la strada forestale Cercenà. Costeggiando il torrente Avisio si affiancano Campitello di Fassa, Fontanazzo, Campestrin e Mazzin. La ciclabile contina poi con la discesa verso Pera di Fassa e Fraine. Da qui si deve percorrere un tratto di strada statale, verso Pozza, dove si torna su ciclabile e si prosegue verso la bassa Val di Fassa. Proprio con alle spalle la Val di Fassa, passata Moena il paesaggio è dominato dalle bellissime creste del Latemar e del Catinaccio! Questa pista collega ad altri due itinerari: il Sella Ronda e la ciclabile Bolzano-Ferrara

